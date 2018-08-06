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Самолет времен "Третьего рейха" разбился в Альпах: погибли 20 человек
Самолет времен Второй мировой войны, на котором совершали воздушную прогулку туристы из Швейцарии и Австрии, врезался в гору на высоте 2500 м над уровнем моря. При этом 20 человек, находившихся на борту — среди них три члена экипажа — как ранее сообщали «ФАКТЫ», погибли.
Крушение произошло в субботу, но полиция кантона Граубюнден сообщила о нем в воскресенье.
Beim gestrigen Absturz einer JU-52 am Piz Segnas in Flims sind alle zwanzig Flugzeuginsassen verstorben. https://t.co/AwBZNsi8UU (mw)— Kantonspolizei GR (@KapoGR) 5 августа 2018 г.
«Юнкерс» модели JU52 HB-HOT, построенный в 1939 году, был частью коллекции винтажных летательных аппаратов. «У нас есть печальная ясность и уверенность в том, что все 20 человек, бывших в самолете, погибли»,— заявила представитель полиции Анита Санти.
Из двадцати жертв 17 — швейцарцы, также на борту была австрийская семья из троих человек.
Как передает из Швейцарии корреспондент Би-би-си Имоджин Фоукс, «Юнкерс» совершал двухдневный экскурсионный тур по Альпам. Как полагает швейцарская полиция, самолет, похоже, ушел в пике и затем врезался в гору на большой скорости.
Расследование займет немало времени — хотя у полиции есть свидетели, на самолете не было «черного ящика», а радары почти не покрывают этот удаленный уголок Альп.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине разгорается новый скандал: самолет улетел в Тбилиси без багажа.
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