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Украина

Погода на понедельник: где в Украине пройдут дожди с грозами

0:55 6 августа 2018   56
Гроза в поле&nbsp;— ФАКТЫ
Инф. «ФАКТОВ»

Сегодня, 6 августа, на всей территории Украины пройдут дожди с грозами, температура днем местами достигнет +33 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе страны температура днем составит от +24 до +28 градусов, ночью столбик термометра упадет до +15 градусов.

В большинстве остальных областей температура днем будет достигать +30 градусов, местами +33 градусов, ночью от +17 до +23 градусов.

В Киеве также прогнозируется дождь с грозой. Температура днем от +26 до +28 градусов, ночью от +18 до +20 градусов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во Львовской области выпал крупный град.

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