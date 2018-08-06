Украина

Погода на понедельник: где в Украине пройдут дожди с грозами

Сегодня, 6 августа, на всей территории Украины пройдут дожди с грозами, температура днем местами достигнет +33 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе страны температура днем составит от +24 до +28 градусов, ночью столбик термометра упадет до +15 градусов.

В большинстве остальных областей температура днем будет достигать +30 градусов, местами +33 градусов, ночью от +17 до +23 градусов.

В Киеве также прогнозируется дождь с грозой. Температура днем от +26 до +28 градусов, ночью от +18 до +20 градусов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во Львовской области выпал крупный град.