Украина

Стало известно, когда средняя зарплата в Украине вырастет до 13 тысяч (прогноз Минэкономики)

Министерство экономического развития и торговли (Минэкономики) предусматривает, что в течение 2019−2021 годов рост зарплат с учетом инфляции составит 6,4%, увеличившись до уровня 12 835 гривен. Об этом говорится в прогнозе экономического и социального развития Украины на 2019−2021 годы, опубликованном на сайте министерства.

«В среднесрочной перспективе будет происходить рост номинальной среднемесячной заработной платы (брутто), которая в 2021 году прогнозируется на уровне 12 835 гривен (в 2019 году — 10 129 гривен). При этом ее рост с учетом индекса потребительских цен в среднем в 2019—2021 годах составит 6,4 процента (в 2019 году — на 6,9 процента)», — сообщают в министерстве.

Также с 1 января 2019 года будет внедряться новый принцип начисления денежного довольствия военнослужащих и реформироваться система оплаты труда государственных служащих.

Отмечается, что такие темпы роста позволят в 2021-м превысить показатели 2013-го более чем на 30%. Преимущественно благодаря реформе оплаты труда, начатой в 2017 году.

Напомним, средняя номинальная заработная плата в Украине за июнь 2018 года составила 9 141 грн, что на 24,2% больше, чем в июне прошлого года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ» в Минэкономики назвали обменный курс гривны к доллару на конец года.