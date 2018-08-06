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В полиции рассказали, как удалось задержать мужчину, который насиловал свою 15-летнюю дочь с ДЦП

1:55 6 августа 2018   59
Насилие над детьми
Инф. «ФАКТОВ»

Замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил о том, что ночью 4 августа удалось задержать мужчину, который насиловал свою 15-летнюю дочь с диагнозом «ДЦП». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Согласно информации, ночью на номер 102 позвонил парень и сообщил, что отец насилует его 15-летнюю сестру — инвалида детства с диагнозом «ДЦП». До этого его не выпускали из дома и лишали возможности позвонить правоохранителям.

Сразу по звонку полиция явилась по указанному адресу и обнаружила факт совершения насилия над несовершеннолетней. Мужчина 1978 г. р. задержан, в ходе осмотра изъяты доказательства.

В своем посте замглавы полиции призвал присоединяться к «борьбе с подонками» и защищать детей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», стало известно, почему в Украине подростки издеваются над сверстниками и их за это не наказывают.

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