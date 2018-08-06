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В Испании задержали одного из самых влиятельных боссов русской мафии (видео)

На юге Испании, в городе Марбелья, задержаны трое криминальных авторитетов из стран бывшего СССР. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на полицию Испании.

Отмечается, что задержание произошло, когда лидеры мафиозных группировок обсуждали планы убийства одного из членов враждебного клана. На опубликованном полицией видео можно увидеть, как правоохранители врываются в кафе, где находятся разыскиваемые.

Así detuvimos en #Marbella a tres Vor v Zakone (máximas autoridades criminales en los países que formaban la extinta Unión Soviética) cuando mantenían una reunión para, presuntamente, concretar el asesinato de un importante miembro de un clan rival https://t.co/2ecqpyNF5q pic.twitter.com/aHSFbgl4DI — Policía Nacional (@policia) 5 августа 2018 г.

Сейчас задержанные взяты под стражу. Им вменяют покушение на убийство, фальсификацию документов и членство в преступной организации.

«Среди участников „сходки“ были два представителя грузинских кланов, которые в последние годы координировали действия выходцев из РФ. При этом один из задержанных считался третьим по значимости человеком в русской мафии», — передает издание сообщение полиции.

Предполагается, что задержанные планировали воссоздать криминальную структуру, ликвидированную в июне 2017 года. Тогда арестовали 129 подозреваемых, однако уже в июле снова началось расследование, так как в Марбелье были обнаружены следы одного из криминальных авторитетов, руководящего ликвидированной в июне группировкой из Литвы.

«Речь идет об „одном из самых важных „воров в законе“ в Европе“. В ходе расследования выяснилось, что, помимо разделения территории, преступники планировали убийство видного члена конкурирующего клана, который хотел поселиться в Испании», — передает издание полученную в испанской полиции информацию.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», из Украины экстрадировали полпреда влиятельного «вора в законе».