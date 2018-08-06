Покушение на президента Венесуэлы: опубликовано видео взрыва дрона

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Глава издания El Nacional Мигель Отеро опубликовал видео взрыва беспилотника над проспектом Боливара в Каракасе, где выступал президент Венесуэлы Николас Мадуро. На кадрах, которые Отеро опубликовал в Twitter, видно, как дрон взрывается в воздухе.

Momento en el que explota el dron en la Av. bolivar de Caracas pic.twitter.com/fsmh4Iw2zx — Miguel H Otero (@miguelhotero) 5 августа 2018 г.

Ранее министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что покушение на президента страны Николаса Мадуро готовилось шесть месяцев. Его слова приводит РИА Новости.

«Быстрая реакция со стороны службы безопасности президента Мадуро не только позволила обеспечить его эвакуацию, но и быстро поймать нескольких исполнителей на месте преступления»,— заявил он.

По словам чиновника, в настоящее время задержанные «рассказывают обо всех деталях этой операции, которая готовилась по меньшей мере шесть месяцев».

Родригес также уточнил, что во время покушения на Мадуро взорвались три беспилотника.

«Было три взрыва, один — это дрон напротив президентского помоста, еще один дрон поднялся и взорвался справа от помоста… Именно он стал причиной того, что сектор с родственниками служащих (гвардии — ред.) побежал налево, и третий дрон взорвался в районе здания к югу от сцены», —сообщил он.

Ранее Мадуро поблагодарил мировое сообщество за поддержку после того, как на него было совершено покушение.

Ответственность за попытку покушения взяла на себя подпольная группировка «Фланелевые солдаты».

В свою очередь, глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреас заявил, что подготовка к покушению на Мадуро велась в американском штате Флорида и столице Колумбии Боготе.

Также сообщалось, что шесть подозреваемых в причастности к покушению на президента Венесуэлы задержаны.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в субботу, 4 августа, во время военного парада по случае 81-й годовщины Национальной гвардии Венесуэлы в столице страны Каракасе было совершено покушение на президента Николаса Мадуро. Глава государства не пострадал. Ранения получили семеро солдат Национальной гвардии.