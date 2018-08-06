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Стало известно о давней ненависти Путина к Украине (видео)
Президент России Владимир Путин еще до назначения на должность отличался предвзятым отношением к украинцам. Об этом в интервью «Апострофу» рассказал эксперт по вопросам безопасности, ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.
«Если говорить о Владимире Путине, то я считаю его личным врагом»,— сказал он.
Богдан и Путин практически одновременно были приняты на работу в КГБ и работали в разведке. Сотрудники, которым лично пришлось столкнуться с будущим президентом РФ, вспоминают о его мелочном характере и плохом отношении к украинцам.
«Еще тогда они обращали внимание на его мелочность, на то, что он занимался нашептыванием, „закладывал“, когда ребята позволяли себе какие-то небольшие вольности, высказывания, проявляли недисциплинированность. Об этих вещах сразу узнавали соответствующие руководители, и все показывали пальцами на товарища Путина. Отмечали еще один момент: в определенной степени предвзятое отношение к выходцам из Украины, так что все это наблюдалось уже тогда»,— отметил генерал.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в украинском правительстве подтвердили прогнозы о наступлении в сентябре одного из самых тяжелых периодов в современной истории Украины.
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