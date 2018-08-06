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Румынские социал-демократы готовятся обвинить президента в госизмене
Лидер правящей в Румынии Социал-демократической партии (СДП), спикер Палаты депутатов (нижней палаты парламента) Ливиу Драгня сообщил в воскресенье телеканалу Antena 3, что в партии готовится документ с целью обвинения президента Клауса Йоханниса в государственной измене, но пока решение по этому вопросу не принято, передает ТАСС.
«Существует этот документ, коллеги в партии работают над ним, я знал, что работают, он не завершен, и еще не было окончательного обсуждения, чтобы принять решение, — сказал он. — Мы еще не пришли туда, и я не хотел бы прийти туда, но это возможно, потому что есть действия, которые нанесли ущерб Румынии и с экономической, и с политической, и со стратегической точки зрения».
В настоящее время в Румынии правоцентристский президент Йоханнис, вышедший из Национал-либеральной партии, сосуществует с левоцентристским парламентским большинством и правительством, в котором преобладают представители Социал-демократической партии во главе с Драгней. Это политическое противостояние, принимающее самые разные формы, обостряется по мере приближения предстоящих в будущем году президентских выборов в стране.
Ранее на заседании Национального совета оппозиционной Национал-либеральной партии Йоханнис обвинил правящую партию в попытке «демонтировать правосудие».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале года пост премьер-министра впервые в истории Румынии получила женщина.
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