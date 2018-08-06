Украина

В НБУ назвали главную угрозу для экономики Украины (и это не РФ)

Трудовая миграция являются одним из основных рисков развития экономики Украины. Об этом говорится в инфляционном отчете за июль 2018 года, опубликованном на сайте Национального банка Украины (НБУ).

«Продолжение оттока рабочей силы из Украины высокими темпами будет создавать дальнейшее повышение диспропорций между спросом и предложением на рынке труда, сопровождаться ростом заработных плат и, соответственно, инфляции вместе со снижением потенциала экономики»,— сказано в документе.

Больше всего, по данным Нацбанка, трудовая миграция мешает росту темпов производства в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и связи.

Именно в этих видах деятельности, в частности, заняты почти половина украинцев, которые подали заявки на трудоустройство в Польше в 2017 году.

Напомним, что по информации министра иностранных дел Украины Павла Климкина, в 2017 году страну покинули более 1 млн украинцев, ежемесячно из страны уезжает около 100 тыс. человек.

В свою очередь, вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко считает трудовую миграцию одной из самых больших угроз для государства после военной агрессии. По его мнению, миграцию украинцев остановит повышение средней зарплаты до 16 тыс. грн.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», до 2013 года в Польшу в основном ехали украинцы старше 45 лет, сейчас же 64,8% украинских мигрантов еще не достигли 36 лет, а 38,8% и вовсе молодежь до 25 лет.