В Сирии взорвали автомобиль с разработчиком химоружия Асада

Украина

В Сирии в результате подрыва машини 4 августа погиб Азиз Асбери, глава центра по разработке химического оружия для режима Башара Асада. Об этом сообщила газета сирийского правительства, передает The Guardian.

Взрыв произошел вечером в субботу возле города Масьяф в провинции Хама.

Ответственность за теракт уже взяла на себя сирийская организация, связанная с Союзом исламских террористических бригад «Хайят Тахрир аль-Шам», который воюет против войск правительства Сирии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», СМИ узнали о секретном предложении России для США по Сирии. В частности, Россия предлагала США сотрудничать в восстановлении Сирии и репатриации сирийских беженцев. Отмечалось, что Сирия испытывает дефицит оборудования, топлива, материалов и средств для восстановления страны и для возвращения беженцев.