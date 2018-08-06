- 7:54 Разведка сообщила о потерях у боевиков на Донбассе
- 7:25 Заплатили и забыли: сотни тысяч украинцев не пришли забирать загранпаспорт
- 7:24 Дали гранату и выдернули чеку: в Днепре друзья пошутили над мужчиной
- 7:00 Где смотреть онлайн «Славия» — «Динамо»: расписание трансляций
- 6:50 Стало известно, когда средняя зарплата в Украине вырастет до 13 тысяч (прогноз Минэкономики)
- 6:40 Китай успешно испытал свой первый гиперзвуковой аппарат Xingkong-2
- 6:04 В Сирии взорвали автомобиль с разработчиком химоружия Асада
- 5:50 Британский кот получил посмертно награду за спасение своей хозяйки
- 5:17 В НБУ назвали главную угрозу для экономики Украины
- 4:50 Стало известно о давней ненависти Путина к Украине
В Сирии взорвали автомобиль с разработчиком химоружия Асада
В Сирии в результате подрыва машини 4 августа погиб Азиз Асбери, глава центра по разработке химического оружия для режима Башара Асада. Об этом сообщила газета сирийского правительства, передает The Guardian.
Взрыв произошел вечером в субботу возле города Масьяф в провинции Хама.
Ответственность за теракт уже взяла на себя сирийская организация, связанная с Союзом исламских террористических бригад «Хайят Тахрир аль-Шам», который воюет против войск правительства Сирии.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», СМИ узнали о секретном предложении России для США по Сирии. В частности, Россия предлагала США сотрудничать в восстановлении Сирии и репатриации сирийских беженцев. Отмечалось, что Сирия испытывает дефицит оборудования, топлива, материалов и средств для восстановления страны и для возвращения беженцев.
влажность:
давление:
ветер:
“ Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...”