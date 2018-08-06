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Украина

В Сирии взорвали автомобиль с разработчиком химоружия Асада

6:04 6 августа 2018   57
Сирия, вузрыв атомобиля
Инф. «ФАКТОВ»

В Сирии в результате подрыва машини 4 августа погиб Азиз Асбери, глава центра по разработке химического оружия для режима Башара Асада. Об этом сообщила газета сирийского правительства, передает The Guardian.

Взрыв произошел вечером в субботу возле города Масьяф в провинции Хама.

Ответственность за теракт уже взяла на себя сирийская организация, связанная с Союзом исламских террористических бригад «Хайят Тахрир аль-Шам», который воюет против войск правительства Сирии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», СМИ узнали о секретном предложении России для США по Сирии. В частности, Россия предлагала США сотрудничать в восстановлении Сирии и репатриации сирийских беженцев. Отмечалось, что Сирия испытывает дефицит оборудования, топлива, материалов и средств для восстановления страны и для возвращения беженцев.

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