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Дали гранату и выдернули чеку: в Днепре друзья пошутили над мужчиной (фото)
Офицер патрульной полиции в Днепропетровской области Андрей Грицюк рассказал о своем коллеге Александре, который помог жителю Днепра дождаться приезда взрывотехников. Дело в том, что «друзья» мужчины вручили ему в руки гранату Ф1 и… выдернули чеку.
«Граната оказалась не боевой, то есть без тротила. Но на тот момент Саша и тот мужчина этого не знали. Пока ждали взрывотехников, руки очень устали и пришлось обмотать их скотчем. Саша с честью выполнил свой долг», — сообщил офицер полиции.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Ровно полиция спасла от киллеров «янтарного короля». В ровенской полиции и прокуратуре заявили, что несостоявшиеся киллеры — киевляне 47 и 49 лет, ранее судимые за убийства и задержанные еще до инсценировки преступления. За убийство «янтарного короля» им было обещано 20 тысяч долларов, заказчик — 46-летний житель Ровно, криминальный авторитет, покинувший пределы Украины еще 13 июля.
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