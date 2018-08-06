- 7:54 Разведка сообщила о потерях у боевиков на Донбассе
- 7:25 Заплатили и забыли: сотни тысяч украинцев не пришли забирать загранпаспорт
- 7:24 Дали гранату и выдернули чеку: в Днепре друзья пошутили над мужчиной
- 7:00 Где смотреть онлайн «Славия» — «Динамо»: расписание трансляций
- 6:50 Стало известно, когда средняя зарплата в Украине вырастет до 13 тысяч (прогноз Минэкономики)
- 6:40 Китай успешно испытал свой первый гиперзвуковой аппарат Xingkong-2
- 6:04 В Сирии взорвали автомобиль с разработчиком химоружия Асада
- 5:50 Британский кот получил посмертно награду за спасение своей хозяйки
- 5:17 В НБУ назвали главную угрозу для экономики Украины
- 4:50 Стало известно о давней ненависти Путина к Украине
Заплатили и забыли: сотни тысяч украинцев не пришли забирать загранпаспорт
Государственная миграционная служба поделилась любопытной статистикой об оформленных украинцами загранпаспортах. С момента введения паспортов нового образца — с бесконтактным электронным носителем — в Украине нашлось более 280 тысяч человек, которые заплатили за оформление загранпаспорта, прошли процедуру оформления, но не явились вовремя в подразделения Госмиграции для получения документа.
В Госмиграции рекомендуют забывчивым все-таки прийти и получить готовые паспортные документы. Согласно нормативным требованиям, оформленные паспорта хранятся в подразделениях миграционной службы до одного года с даты оформления.
Документы, которые лежат больше года, подлежат утилизации. При этом средства, уплаченные за оформление паспорта, гражданам не возвращаются.
В Госмиграции также подсчитали, что с января 2015 года по август 2018 года успели оформить около 9,5 млн биометрических документов.
Напомним, ранее житель Львова выиграл суд у областного главка Государственной миграционной службы за ошибочно аннулированный загранпаспорт.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки». ”