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Общество

Заплатили и забыли: сотни тысяч украинцев не пришли забирать загранпаспорт

7:25 6 августа 2018   58
паспорт
Инф. «ФАКТОВ»

Государственная миграционная служба поделилась любопытной статистикой об оформленных украинцами загранпаспортах. С момента введения паспортов нового образца — с бесконтактным электронным носителем — в Украине нашлось более 280 тысяч человек, которые заплатили за оформление загранпаспорта, прошли процедуру оформления, но не явились вовремя в подразделения Госмиграции для получения документа.

В Госмиграции рекомендуют забывчивым все-таки прийти и получить готовые паспортные документы. Согласно нормативным требованиям, оформленные паспорта хранятся в подразделениях миграционной службы до одного года с даты оформления.

Документы, которые лежат больше года, подлежат утилизации. При этом средства, уплаченные за оформление паспорта, гражданам не возвращаются.

В Госмиграции также подсчитали, что с января 2015 года по август 2018 года успели оформить около 9,5 млн биометрических документов.

Напомним, ранее житель Львова выиграл суд у областного главка Государственной миграционной службы за ошибочно аннулированный загранпаспорт.

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