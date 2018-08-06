Общество

Заплатили и забыли: сотни тысяч украинцев не пришли забирать загранпаспорт

Государственная миграционная служба поделилась любопытной статистикой об оформленных украинцами загранпаспортах. С момента введения паспортов нового образца — с бесконтактным электронным носителем — в Украине нашлось более 280 тысяч человек, которые заплатили за оформление загранпаспорта, прошли процедуру оформления, но не явились вовремя в подразделения Госмиграции для получения документа.

В Госмиграции рекомендуют забывчивым все-таки прийти и получить готовые паспортные документы. Согласно нормативным требованиям, оформленные паспорта хранятся в подразделениях миграционной службы до одного года с даты оформления.

Документы, которые лежат больше года, подлежат утилизации. При этом средства, уплаченные за оформление паспорта, гражданам не возвращаются.

В Госмиграции также подсчитали, что с января 2015 года по август 2018 года успели оформить около 9,5 млн биометрических документов.

Напомним, ранее житель Львова выиграл суд у областного главка Государственной миграционной службы за ошибочно аннулированный загранпаспорт.