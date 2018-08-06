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Стиль жизни

Меган Маркл случайно «засветила» на публике нижнее белье (фото)

8:14 6 августа 2018   3310
Меган Маркл
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Жена принца Гарри Меган Маркл, отпраздновавшая день рождения, случайно «засветила» на публике нижнее белье. Как пишет Daily Mail, британские фотографы опубликовали снимки, на которых в вырезе платья герцогини Сассекской виден черный кружевной бюстгальтер. Впрочем, Меган довольно быстро заметила возникшую проблему и, не особенно смутившись, поспешила застегнуть выскользнувшую из петли пуговицу.

Этот случай произошел на свадьбе близкого друга принца Гарри Чарли ван Страунбензи с его избранницей Дэйзи Дженкс. Торжество, отмечавшееся в графстве Суррей, совпало с днем 37-летия Меган. Таким образом супруга принца Гарри невольно отвлекла на себя внимание прессы и гостей от жениха и невесты. Присутствовавшие даже спели имениннице традиционное «С днем рождения тебя!».

Во время венчания Гарри и Меган, которые сами поженились в мае этого года, практически все время держались за руки. Многие сочли это очень трогательным. Однако нашлось и немало фанатов королевской семьи, которые сочли такое поведение «проявлением непрофессионализма».

Нижнее белье Меган Маркл уже не впервые привлекает внимание прессы. Ранее, как сообщали «ФАКТЫ», ее бюстгальтер назвали «модным провалом».

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