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Жуткое ДТП в Киеве: водитель Mercedes сгорел заживо (фото)
В Голосеевском районе Киева ночью произошло ЧП — автомобиль Mercedes по непонятным пока что причинам вылетел с дороги. Иномарка загорелась, а потерявшего сознания водителя попытался вытащить из салона свидетель происшествия.
Как сообщают «Вартові.Еспресо», находившегося в Mercedes человека спасти не удалось — он сгорел заживо. Дело в том, что свидетель происшествия, бросившийся на помощь, не смог вытащить водителя из салона иномарки самостоятельно. Он также пытался потушить автомобиль огнетушителем, однако возгорание удалось погасить лишь прибывшим по вызову спасателям ГосЧС.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Киевом возле поселка Конча-Озерная столкнулись три автомобиля — два транспортных средства сгорели, в одном из них ехала семья: отец, мать и их несовершеннолетний ребенок.
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“ Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер! ”