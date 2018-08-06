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В Украине сильный ветер сдул воздушный шар с людьми: фото и видео с места ЧП
В райцентре Знаменка Кировоградской области торжества, посвященные дню города, закончились печально. Горожанки, захотевшие полетать на воздушном шаре, застряли в кроне высокого дерева. Спасать девушек пришлось силами Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
В городе вечером 5 августа был сильный ветер, метеорологи объявили штормовое предупреждение. Несмотря на это, полеты на воздушном шаре не отменили. В итоге подхваченный порывом ветра летательный аппарат оторвался от креплений, полетел в сторону зеленых насаждений и запутался в кроне дерева.
Видео происшествия опубликовано в сообществе «Знаменка — подслушано» в социальных сетях. Запись содержит ненормативную лексику
Прибывшие спасатели разложили лестницу и помогли спуститься застрявшим пассажирам воздушного шара. Как рассказали очевидцы, обошлось без пострадавших, медицинская помощь не понадобилась.
Инцидент не помешал концерту ко дню города: пока спасатели занимались вызволением застрявших на дереве, на сцене рядом выступали артисты.
Напомним, ранее в этом году в Египте разбился воздушный шар с иностранными туристами.
Фото Знам'янка-люди-події/Facebook
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