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Супрун рассказала, где в организме накапливается самый опасный жир
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что избыточный вес практически всегда связан с проблемами со здоровьем. По ее словам, особенно высоки риски сердечно-сосудистых заболеваний.
Супрун сообщила, что такая взаимосвязь подтверждена учеными, которые в течение четырех лет анализировали данные порядка 300 тысяч людей без сердечных заболеваний. «В сочетании с сердечно-сосудистыми заболеваниями лишний вес влияет также на продолжительность жизни. Например, в этом исследовании было обнаружено, что продолжительность жизни мужчин с избыточным весом была на 6 лет меньше по сравнению с теми, кто постоянно поддерживал нормальный для себя вес. Есть и другие проблемы со здоровьем, связанные с лишним весом. Например, человек может стать более восприимчивым к апноэ (одышка) во сне, заполучить боль в суставах и артрит, заболеть диабетом», — заявляет руководитель ведомства.
Ульяна она также разъяснила, что жировая ткань может «окружать» жизненно важные органы — поджелудочную железу, печень и кишечник, мешая их нормальной работе. Такой тип жира считается наиболее опасным и называется абдоминальным, он накапливается на уровне талии, в брюшной полости. Чем больше доля такого жира в организме, тем выше риски появления сердечно-сосудистых заболеваний. Ведь жировая ткань негативно влияет на артериальное давление, уровень сахара в крови и уровень холестерина.
Руководитель Минздрава заявила, что здоровый вес — это сохранение нормального индекса массы тела в соотношении с весом и ростом, и посоветовала ресурс, где можно рассчитать индекс. Чтобы сохранять здоровый вес, Ульяна Супрун советует украинцам заниматься спортом, полноценно питаться, не пропуская завтраки, и спать не менее 7−8 часов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ульяна Супрун предупреждает, что жизнь без друзей чревата болезнями.
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