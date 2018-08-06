- 9:00 У Путина на лице обнаружили "трупные пятна"
- 8:58 Супрун рассказала, где в организме накапливается самый опасный жир
- 8:55 Дженнифер Анистон занялась боксом с мужчиной моложе нее на 18 лет
- 8:33 Жуткое ДТП в Киеве: водитель Mercedes сгорел заживо
- 8:20 В Украине сильный ветер сдул воздушный шар с людьми: фото и видео с места ЧП
- 8:14 Меган Маркл случайно «засветила» на публике нижнее белье
- 8:00 Сегодня, 6 августа, на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит инфекционист Алла Голуб
- 7:54 Разведка сообщила о потерях у боевиков на Донбассе
- 7:25 Заплатили и забыли: сотни тысяч украинцев не пришли забирать загранпаспорт
- 7:24 Дали гранату и выдернули чеку: в Днепре друзья пошутили над мужчиной
Дженнифер Анистон занялась боксом с мужчиной моложе нее на 18 лет (фото)
Дженнифер Анистон, которая следует здоровому образу жизни, рассказала о своем новом увлечении. В интервью изданию InSytle 49-летняя актриса призналась, что занялась боксом. По ее словам, бокс — прекрасный способ оставаться в форме. К тому же звезда телесериала «Друзья» считает его еще и довольно интеллектуальным видом спорта. «При этом приходится включать мозги — это тебе не просто сидеть на велосипеде», — заявила она.
Бокс также помогает выпустить на волю накопившуюся агрессию. Во время тренировок Анистон, которая сейчас находится в процессе развода со своим вторым мужем Джастином Теру, представляет себе, что колотит кого-то определенного. Конкретных имен актриса, правда, не назвала.
Боксом Дженнифер, которая после разрыва с Джастином пока не устроила свою личную жизнь, занимается вместе с персональным тренером — 31-летним Лейоном Азубуике, который был некогда спарринг-партнером чемпионов мира. Анистон находит его замечательным. Тренировки проходят у актрисы на дому.
Читайте также: Селена Гомес предала свою наставницу Дженнифер Анистон, закрутив роман с ее мужем.
Новый тренер Дженнифер Анистон
влажность:
давление:
ветер:
“ — Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!”