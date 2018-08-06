Дженнифер Анистон занялась боксом с мужчиной моложе нее на 18 лет (фото)

Стиль жизни

Дженнифер Анистон, которая следует здоровому образу жизни, рассказала о своем новом увлечении. В интервью изданию InSytle 49-летняя актриса призналась, что занялась боксом. По ее словам, бокс — прекрасный способ оставаться в форме. К тому же звезда телесериала «Друзья» считает его еще и довольно интеллектуальным видом спорта. «При этом приходится включать мозги — это тебе не просто сидеть на велосипеде», — заявила она.

Бокс также помогает выпустить на волю накопившуюся агрессию. Во время тренировок Анистон, которая сейчас находится в процессе развода со своим вторым мужем Джастином Теру, представляет себе, что колотит кого-то определенного. Конкретных имен актриса, правда, не назвала.

Боксом Дженнифер, которая после разрыва с Джастином пока не устроила свою личную жизнь, занимается вместе с персональным тренером — 31-летним Лейоном Азубуике, который был некогда спарринг-партнером чемпионов мира. Анистон находит его замечательным. Тренировки проходят у актрисы на дому.

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Новый тренер Дженнифер Анистон