Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Стиль жизни

Дженнифер Анистон занялась боксом с мужчиной моложе нее на 18 лет (фото)

8:55 6 августа 2018   61
Дженнифер Анистон
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Дженнифер Анистон, которая следует здоровому образу жизни, рассказала о своем новом увлечении. В интервью изданию InSytle 49-летняя актриса призналась, что занялась боксом. По ее словам, бокс — прекрасный способ оставаться в форме. К тому же звезда телесериала «Друзья» считает его еще и довольно интеллектуальным видом спорта. «При этом приходится включать мозги — это тебе не просто сидеть на велосипеде», — заявила она.

Бокс также помогает выпустить на волю накопившуюся агрессию. Во время тренировок Анистон, которая сейчас находится в процессе развода со своим вторым мужем Джастином Теру, представляет себе, что колотит кого-то определенного. Конкретных имен актриса, правда, не назвала.

Боксом Дженнифер, которая после разрыва с Джастином пока не устроила свою личную жизнь, занимается вместе с персональным тренером — 31-летним Лейоном Азубуике, который был некогда спарринг-партнером чемпионов мира. Анистон находит его замечательным. Тренировки проходят у актрисы на дому.

Читайте также: Селена Гомес предала свою наставницу Дженнифер Анистон, закрутив роман с ее мужем.

Новый тренер Дженнифер Анистон

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины