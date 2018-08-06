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У Путина на лице обнаружили "трупные пятна"

9:00 6 августа 2018   88
Путин
Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

Фото постаревшего лидера России активно обсуждают в соцсетях.

Фото президента Российской Федерации, выступавшего на параде ко Дню военно-морских сил России 29 июля в Санкт-Петербурге, на своей странице в Twitter опубликовал пользователь Максим Мирович. В комментарии к снимку он написал: «О, смотрите, нового Путина подвезли. Такого вы ещё точно не видели».

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Реакция соцсетей была очень жесткой: «Это бунт путинских визажистов», «От жары ботокс потек», «Трупные пятна вроде», «Он как гибрид Путина и Горбачева», «Может, это как раз настоящий?», «Жуть какая-то».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в соцсетях обсуждают свежее фото обрюзгшего и одутловатого Януковича.

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