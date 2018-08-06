Легкие способы восстановления волос: советы звездного стилиста

Стиль жизни

Многие замечают, что после отдыха на море волосы зачастую становятся сухими, ломкими и тусклыми. О них говорят: мол, как солома. Очевидно, что-то нужно немедленно предпринимать. Но что?

У многих появляется желание срочно записаться в салон красоты как минимум на стрижку и окрашивание. Но оказывается, с этим, напротив, не стоит спешить. А, например, мелирование даже может добить подвергшиеся воздействию солнца и соленой морской воды волосы. Поэтому стоит прислушаться к советам профессионалов.

О том, как восстановить волосы после отдыха на море, «ФАКТАМ» рассказал известный стилист Валентин Савельев, которому доверяли свои прически легенды кинематографа: Фаина Раневская, Юрий Никулин, Ольга Аросева, Тамара Макарова и многие другие.

— Поскольку отпускной сезон еще не закончился, посоветую не доводить волосы до такого состояния, когда их нужно экстренно спасать, — говорит Валентин Савельев. — Отправляясь на пляж, не ленитесь надевать головной убор — шляпу, блайзер, бандану или панамку. После купания в море или ныряния обязательно промойте волосы пресной водой. Нужно помнить, что в зной головной убор не помешает и в городе. Солнце в этом году весьма активное.

— Ну, а если все-таки, волосы стали сухими и ломкими, утратили блеск, как их нужно восстанавливать?

— Если пользуетесь утюжком или плойкой, временно дайте волосам от электроприборов отдохнуть, так как волосы станут еще суше. Сушите волосы феном только в том случае, если очень торопитесь. Если же не спешите, это можно сделать с помощью нескольких натуральных полотенец.

— Длинные тонкие волосы имеют способность запутываться, особенно после сна. Расчесать их — целая проблема.

— Не спешите делать стрижку. Достаточно освежить лишь секущиеся кончики.

— Чтобы волосы не спутывались и не ломались, голливудские стилисты советуют спать на наволочках из натурального шелка. Объясняют это тем, что волосы не трутся о ткань, а скользят по ней. К слову, несколько лет назад я брала интервью у принца Лоренцо де Медичи, приезжавшего в Киев, и он рассказывал, что незыблемой традицией в их семье является ношение шелкового нижнего белья, которое предохраняет … от нервозности. Никакого хлопка! «Ты спокоен и приветлив — и все благодаря шелковому белью», — утверждал представитель знаменитой королевской династии.

— Душевное состояние отражается на состоянии ваших волос и кожи. Известны случаи, когда двадцатилетние люди полностью седели за два часа от горя.

— Правда, что непосредственно перед покраской волосы лучше не мыть?

— Мне очень часто задают этот вопрос. Да, совершенно верно. Это уменьшит агрессивность воздействия краски на кожу головы и на волосы. Не рекомендую сразу же после отдыха на море осветлять пряди, делать мелирование. Не стоит и кардинально менять цвет с темного на блонд. Дайте волосам хоть немного окрепнуть. Для укрепления темных волос очень хороша хна. Она им придаст и живой оттенок. Правда, для светлых волос этот способ не годится. Целебное воздействие оказывает и полоскание волос в травяных отварах, если это делать какое-то время регулярно. Для жирных волос подойдет смесь аира, крапивы и ромашки, для светлых сухих волос — мальвы и ромашки.

— Читала, что для сухих волос идеальна маска из натурального оливкового масла, которую наносят перед мытьем, втирая в кожу головы и в пряди волос.

— Маски — действительно эффективная процедура. Подбирать их нужно индивидуально, в зависимости от типа волос и их состояния. И, как я уже говорил, важен систематический, а не эпизодический уход.

— Как придать волосам шелковистость и блеск?

— Мойте волосы не горячей, а умеренно теплой водой, иначе они будут быстро жирнеть и выглядеть неухоженными, грязными. Ополаскивайте их после мытья специальными кондиционерами или бальзамами, которых сейчас в продаже очень много. Можно это делать и раствором уксуса (из расчета одна ложка уксуса на литр воды). Вместо уксуса можно использовать лимонный сок. В нем к тому же содержатся витамины. Для укладки не используйте огромное количество средств: пенок, гелей, лаков… Дайте волосам возможность дышать. И помните: как говорят французы, лучшая прическа — свежевымытые волосы.

— Многие девушки приходят к тому, чтобы обновить прическу с помощью наращивания.

— Вероятно, они не понимают, что при наращивании утяжеляется каждый волосок. Не стоит удивляться, если после этой процедуры волосы могут выпадать, не выдержав нагрузки. Не лучший вариант для тех, кто хочет оздоровить волосы, — дреды.

— Нередко, чтобы закамуфлировать неважное состояние волос, девушки собирают их в хвост…

— Важно волосы сильно не пережимать. Не делайте хвост слишком высоким и тугим.

— Одна моя знакомая проводит отпуск на даче и моет голову дождевой водой, считая, что это очень полезно. Говорит, так поступали ее бабушка и мама.

— Нужно уточнить, что экология была раньше совсем иная.

— Какую расческу советуете предпочесть?

— Из натуральных материалов. Например, деревянную. Щетку для волос выберите с натуральной щетиной. Многие уже вернулись с моря, однако немало и тех, кто туда только собирается, поэтому хочется пожелать им хорошего отдыха и сохранить волосы здоровыми и красиваыми. Это не так сложно.

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