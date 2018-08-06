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Можно ли делать мелирование сразу после отдыха на море: советы звездного стилиста
Летом волосы под воздействием лучей солнца становятся сухими, ломкими и тусклыми. Как избежать повреждения волос и быстро восстановить их в случае необходимости, «ФАКТАМ» рассказал известный стилист Валентин Савельев, которому доверяли свои прически легенды кинематографа: Фаина Раневская, Юрий Никулин, Ольга Аросева, Тамара Макарова и многие другие.
Полный текст интервью читайте в «ФАКТАХ»: Легкие способы восстановления волос: советы звездного стилиста
Фото Ольги Сметанской
влажность:
давление:
ветер:
“ — Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...”