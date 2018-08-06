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В Египте на курорте акула убила туриста
Ранее акула была замечена вблизи популярного испанского курорта. Теперь жертвой нападения морской хищницы стал турист из Чехии, отдыхавший на египетском курорте Марса-Алам на побережье Красного моря.
Как сообщает британское издание The Telegraph, занимавшийся дайвингом мужчина плавал в двадцати километрах от берега. Его останки позже были частично обнаружены на пляже.
В Египет 41-летний гражданин Чехии приехал вместе с женой и детьми.
Для расследования обстоятельств происшествия создана спецгруппа.
Предыдущий случай смерти туриста из-за акулы произошел в Египте 2015 году. Тогда погибла женщина из Германии.
В 2010 году нападениям акул в Египте подверглись сразу пятеро туристов за одну неделю. Один из них погиб. Тогда власти Египта распорядились закрыть пляжи курорта Шарм-эль-Шейха.
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