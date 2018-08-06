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Зонты превращаются в щетки: в Германии шокированы коррупцией на украинской таможне
Из-за коррупции на таможне Украина теряет до 4,8 млрд долларов ежегодно. Эти суммы вдвое превышают объем кредитов, которые Украина намерена получить в текущем году от МВФ, ЕС и Всемирного Банка. К такому выводу пришли немецкие расследователи.
Изучая ситуацию на украинских таможнях, журналисты Süddeutsche Zeitung пришли к выводу, что основная используемая схема — «передекларирование» товаров. Чтобы снизить размер ввозной пошлины, в документы на перевозимый груз вносятся кардинальные изменения. В итоге, ввозимые зонты де-юре превращаются в щетки, зеркала или картонные коробки. То же самое происходит и с другими товарами, пошлины на которые чрезмерно высокие. Запчасти для велосипедов, сельскохозяйственный инвентарь, обувь, — все это ввозится под видом сторонних товаров, а пошлину при этом удается снизить втрое. Подобные схемы расследователи обнаружили на таможнях в Киевской области, Днепре и в Сумах.
Авторы расследования пришли к выводу, что схемы были бы невозможны без соучастия сотрудников государственных органов: СБУ, полиции, пограничной службы, прокуратуры.
В то же время издание Süddeutsche Zeitung признает, что с 2014 года Украина достигла успехов в борьбе с коррупцией. В рейтинге Transparency International страна улучшила положение, переместившись на 12 позиций.
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“ - Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...”