Зонты превращаются в щетки: в Германии шокированы коррупцией на украинской таможне

Украина

Из-за коррупции на таможне Украина теряет до 4,8 млрд долларов ежегодно. Эти суммы вдвое превышают объем кредитов, которые Украина намерена получить в текущем году от МВФ, ЕС и Всемирного Банка. К такому выводу пришли немецкие расследователи.

Изучая ситуацию на украинских таможнях, журналисты Süddeutsche Zeitung пришли к выводу, что основная используемая схема — «передекларирование» товаров. Чтобы снизить размер ввозной пошлины, в документы на перевозимый груз вносятся кардинальные изменения. В итоге, ввозимые зонты де-юре превращаются в щетки, зеркала или картонные коробки. То же самое происходит и с другими товарами, пошлины на которые чрезмерно высокие. Запчасти для велосипедов, сельскохозяйственный инвентарь, обувь, — все это ввозится под видом сторонних товаров, а пошлину при этом удается снизить втрое. Подобные схемы расследователи обнаружили на таможнях в Киевской области, Днепре и в Сумах.

Авторы расследования пришли к выводу, что схемы были бы невозможны без соучастия сотрудников государственных органов: СБУ, полиции, пограничной службы, прокуратуры.

В то же время издание Süddeutsche Zeitung признает, что с 2014 года Украина достигла успехов в борьбе с коррупцией. В рейтинге Transparency International страна улучшила положение, переместившись на 12 позиций.