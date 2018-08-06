Стало известно о сильном недовольстве Кремля главным церковником Путина из-за Украины

Украина

Народный депутат Украины Дмитрий Тымчук сообщил о планах Московского патриарха Кирилла (Гундяев) встретится в конце августа с Константинопольским патриархом Варфоломеем, чтобы обсудить «проблемы» с предоставлением независимости украинской церкви. «Цель визита — последняя показательная попытка, именно попытка, а не шанс, потому что шансов у Москвы уже нету никаких, надавить на Вселенского Патриарха Варфоломея и запугать его по „украинскому вопросу“ накануне заседания Собора епископата Вселенского Патриархата, который пройдет 1−3 сентября», — сообщает парламентарий.

Дмитрий Тымчук подчеркивает, что личная поездка патриарха РПЦ на Фанар к Варфоломею свидетельствует об исчерпании Москвой всех аргументов против автокефалии. «Кроме того, в Кремле очень не довольны РПЦ и ФСБ РФ за провал такого стратегического направления, который наносит сокрушительный удар по «руSSкому миру», — утверждает народный депутат и добавляет, что Кремль выбросил огромные деньги на зарубежные визиты, а также информационные кампании и крестный ход в Киеве, однако сотни миллионов долларов «ушли в песок».

Говоря о будущем визите патриарха РПЦ Кирилла на Фанар, нардеп заявляет, что накануне поездки следует ждать провокаций в Украине. Ведь для того, чтобы в очередной раз попытаться отговорить от предоставления украинской церкви автокефалии, ему будут нужны «аргументы» и «соответствующая картинка»: от вандализма и нападения на храмы экзерхата РПЦ в Украине до фактов «притеснения верующих». «Вселенскому патриарху и его окружению стоит с особым вниманием отнестись к «дарам» из Москвы! Потому что, как отметили британские СМИ, Украина получит Томос если не будет «Новичка», — резюмирует Дмитрий Тымчук.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», предстоятель Украинской православной церкви Киевского Патриархата Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что Томос об автокефалии предоставят Украине еще в этом году.

Фото Кафедрального соборного храма Христа Спасителя (Москва) из Википедии