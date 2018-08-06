В Украине появилось еще одно смертельное инфекционное заболевание

Здоровье

В Украине зафиксирован один случай заболевания листериозом. Это инфекционное заболевание особо опасно для беременных женщин, маленьких детей и людей с ослабленным иммунитетом — оно может быть летальным.

Как сообщает ТСН, заболевание листериозом сходно по первым симптомам с сильным пищевым отравлением. Однако ее действие совершенно иное — листериоз влияет на центральную нервную систему и мозг. Также листерия может вызвать менингит и энцефалит

Заражение людей связано с употреблением в пищу овощей и продуктов животноводства. Сообщается, что бактерия могла попасть в Украину из Европы, где была зафиксирована вспышка инфекции из-за замороженной кукурузы из Венгрии. Не исключено, что именно этот продукт стал причиной вспышки листериоза в Австрии, Дании, Финляндии, Швеции и Великобритании.

Для того, чтобы не заболеть листериозом, специалисты советуют тщательно готовить продукты. Лучший способ — термическая обработка. Свежие овощи и фрукты следует также ошпаривать кипятком.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», при пищевом отравлении врачи советуют как можно быстрее промыть желудок и кишечник.