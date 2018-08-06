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- 9:53 В Украине появилось еще одно смертельное инфекционное заболевание
В Украине появилось еще одно смертельное инфекционное заболевание
В Украине зафиксирован один случай заболевания листериозом. Это инфекционное заболевание особо опасно для беременных женщин, маленьких детей и людей с ослабленным иммунитетом — оно может быть летальным.
Как сообщает ТСН, заболевание листериозом сходно по первым симптомам с сильным пищевым отравлением. Однако ее действие совершенно иное — листериоз влияет на центральную нервную систему и мозг. Также листерия может вызвать менингит и энцефалит
Заражение людей связано с употреблением в пищу овощей и продуктов животноводства. Сообщается, что бактерия могла попасть в Украину из Европы, где была зафиксирована вспышка инфекции из-за замороженной кукурузы из Венгрии. Не исключено, что именно этот продукт стал причиной вспышки листериоза в Австрии, Дании, Финляндии, Швеции и Великобритании.
Для того, чтобы не заболеть листериозом, специалисты советуют тщательно готовить продукты. Лучший способ — термическая обработка. Свежие овощи и фрукты следует также ошпаривать кипятком.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», при пищевом отравлении врачи советуют как можно быстрее промыть желудок и кишечник.
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“ Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...”