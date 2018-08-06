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Сын Усамы бен Ладена женился на дочери исполнителя теракта 11 сентября (фото)

10:08 6 августа 2018   141
Хамза бен Ладен
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Сын покойного «террориста номер один» Усамы бен Ладена женился на дочери боевика, принимавшего участие в теракте 11 сентября 2001 года в США. Об этом со ссылкой на родственников жениха в Саудовской Аравии сообщает ряд западных СМИ — в том числе газета The Sun.

29-летний Хамза бен Ладен взял в жены девушку, чье имя не называется. Ее отец, уроженец Египта Мухаммед Атта, был за штурвалом угнанного самолета American Airlines, протаранившего Северную башню Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Главным организатором терактов 11 сентября был, как известно, сам Усама бен Ладен — основатель террористической организации «Аль-Каида».

По некоторым данным молодожены сейчас находятся в Афганистане.

Ранее Хамза бен Ладен заявлял, что собирается отомстить за смерть своего отца, который был ликвидирован в 2011 году в ходе операции американских спецподразделений. Родственники Хамзы в интервью изданию Guardian выражали надежду, что молодой человек откажется от своих планов. И что после смерти Усамы их семью перестанут связывать с международным терроризмом.

Читайте также: В результате авиаудара на границе Афганистана и Пакистана погиб 12-летний внук Усамы бен Ладена.

Хамза бен Ладен

Мухаммед Атта

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