Путин создал в России офшорные зоны

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В Приморском крае и Калининградской области России появятся зоны с льготными условиями для иностранных компаний. Офшорные зоны с «более гибким правовым режимом в области налогового и валютного регулирования» введут на островах Русский и Октябрьский — соответствующий пакет законов подписал президент РФ Владимир Путин.

Как сообщает «Коммерсант», льготным режимом смогут воспользоваться иностранные юридические отца, если они откроют в спецрайонах свои офисы, а также обязуются инвестировать в экономику, как минимум, 50 млн рублей в течение шести лет с момента регистрации. Правда финансовым учреждениями и кредитным организациям льготы предоставляться не будут.

Сообщается, что правки в налоговый кодекс предполагают нулевое налогообложение для получения дивидендов компаниями, которым принадлежит более 15% уставного капитала зарегистрированными на одном из «офшорных островов».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Америке заявили о подготовке новых антироссийских санкций — под ограничительные меры должны попасть инвестиции в энергетические проекты, проекты по нефтедобыче в РФ, импорт российского урана.