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Отец Ани Лорак неожиданно заступился за неверного зятя

10:20 6 августа 2018   348
куек
Инф. «ФАКТОВ»

Отец Ани Лорак Мирослав Куек утверждает, что слухи о пошатнувшихся отношениях певицы и ее мужа лишены оснований. Куек считает, что история была раздута из ничего. В то же время отец певицы признал, что не видел скандальное видео, на котором Мурат Налчаджиоглу застигнут в компании киевской тусовщицы Яны Беляевой, пока Лорак ездила по другим странам с концертами.

«Все у них с Муратом нормально, они вместе. Не понимаю, зачем так преувеличивать, как противно рушить семью!» — заявил отец Лорак в комментарии изданию «СтарХит».

Персонал заведения, принадлежащего супругу Лорак, также оправдывает мужа певицы. Диджей Андрей заявляет, что в ситуацию, как на скандальном видео, может попасть любой мужчина, если ему попадется назойливая дама.

Напомним, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу поймали вместе с известной киевской тусовщицей Яной Беляевой в ночном клубе.

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