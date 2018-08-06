Невероятная история находки картины стоимостью 100 млн долларов, украденной 30 лет назад (фото)

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Ровно год назад американские СМИ сообщили о невероятной находке, сделанной в штате Нью-Мексико. Там обнаружили картину Виллема де Кунинга стоимостью более 100 миллионов долларов. Шедевр «Женщина — Охра» был украден в ноябре 1985 года из музея искусств университета Аризоны. Его работники отчаялись увидеть картину снова.

И вот в августе 2017 года им позвонил из Нью-Мексико некто Дэвид ван Аукер. Он работал с небольшой антикварной лавке, куда за пару недель до этого принесли имущество супругов Джерри и Риты Альтер. Мистер Альтер усмер в 2012 году. Миссис Альтер пережила мужа на пять лет. После ее смерти племянник Рон Роузмен решил продать имущество покойных. Он пригласил к тете домой в маленький городок Клифф в Нью-Мексико оценщика.

Тот был явно не лучшим в своем деле. Лениво осмотрев скромный скарб и парочку картин, висевших на стене в спальне Альтеров, он оценил все скопом в 2 000 долларов. Племянник отвез добро в антикварную лавку и терпеливо ждал, когда хоть что-нибудь продастся.

Парочка посетителей магазина сразу обратила внимание на картину, которую Роузмен назвал мазней. Эти люди были уверены, что видят перед собой шедевр Виллема де Кунинга. Они оказались порядочными людьми и сказали о своей догадке работникам лавки. Те тихонько отнесли картину в подсобку и принялись гуглить.

Ван Аукер теперь в беседе с корреспондентом газеты The New York Times вспоминает: «Мы убедились, что у нас в подсобке стоит «Женщина — Охра». Оставалось узнать, подлинник это или копия. Я предложил позвонить прямо в музей. Мою идею поддержали. На звонок ответила администратор-студентка. Я сказал ей: «Кажется, у меня тут картина, которую у вас украли». Она говорит: «Какая картина?». Я отвечаю: «Де Кунинг». А она: «Повисите, пожалуйста».

Дэвид решил забрать картину к себе домой — боялся, что шум уже пошел и в лавку могут забраться воры. Следующим вечером к нему приехала комиссия из аризонского музея. Первой вошла куратор Оливия Миллер. «Она подошла к картине, упала на колени и так смотрела на нее. Вся комната словно наэлектризовалась! Это можно было почувствовать», — вспоминает Ван Аукер.

Сотрудник музея с вернувшимся шедевром де Кунинга

Шедевр вернулся в музей. А расследование проводит ФБР. За год оно далеко не продвинулось. Комментировать его ход федералы категорически отказываются. Американские СМИ, основываясь на имеющихся фактах, спустя год после сенсационной находки пришли к выводу, что картину украли именно супруги Альтер.

Данная версия на первый взгляд выглядит неправдоподобной. Джерри и Рита были тихой незаметной парой. Мистер Альтер преподавал музыку. Миссис Альтер была логопедом. В Клифф они переехали в конце 70-х из Нью-Йорка. Джерри решил написать книгу о путешествиях. Материала у него было предостаточно. За свою совместную жизнь Альтеры побывали в 140 странах мира. В их семейном архиве хранились десятки тысяч фотографий. К тому же во всех своих поездках супруги вели подробный дневник. Они описывали не только места, где побывали, но что ели, пили, какие лекарства принимали. Короче, вели подробнейший отчет.

Эти дневники и являются косвенной уликой. Согласно записям День благодарения 22 ноября 1985 года супруги провели в Тусоне, штат Аризона. А картину украли на следующий день. В своих показаниях охранник музея сообщил, что преступников было двое — мужчина и женщина. Женщина отвлекала его внимание вопросами. Пока охранник с ней разговаривал, мужчина незаметно прошел на второй этаж, вырезал картину де Кунинга из рамы, свернул ее в рулон, который спрятал в пальто. Пальто он снял, словно ему было жарко и нес в руке. Воры уехали на красной машине.

Камер видеонаблюдения в музее тогда не было. Полиции оставалось полагаться только на описание подозреваемых, составленное по словам сотрудников музея. Отпечатков пальцев воры не оставили.

В дневниках супругов Альтер отсутствуют записи об одном единственной дне. И это 23 ноября 1985 года! Знакомые Джерри и Риты сообщили ФБР, что Альтеры в то время ездили на красной спортивной машине. Рон Роузмен в беседе с корреспондентом газеты Arizona Republic в начале августа 2018 года подтвердил это. Он сказал, что дядя и тетя всегда покупали только красные автомобили.

Еще он передал изданию фотографии, которые недавно обнаружил. Они сделаны 22 ноября 1985 года в Тусоне! На дяде Джерри очки, которые совпадают с фотороботом 30-летней давности. На тете Рите очков нет, но фоторобот тоже совпадает.

Фоторобот подозреваемых в краже, сделанный в 1985 году

Единственное, что не подходит под описание подозреваемых, это возраст. В полицейских протоколах воры описывались как «мужчина от 25 до 30 лет с кудрявыми волосами, оливковой кожей, жесткими усами и в очках и молодая женщина в шарфе и бабушкиных очках». Джерри Альтеру в ноябре 1985 года было 54 года.

Газета Silver City Sun News пишет, что агент по недвижимости Рут Сивулф, продававшая дом Альтеров, забрала оттуда чемодан, в котором нашла очки и шарф, похожие на описанные полицией. Это же издание утверждает, что на счетах супругов после их смерти обнаружилось более миллиона долларов. И происхождение этих денег объяснить никто не может. Племянник предположил, что дядя и тетя были очень бережливыми.

Роузмен и другие родственники отказываются верить в то, что картину украли Джерри и Рита. «Мы понятия не имеем, откуда они ее взяли, участвовали ли в преступлении или купили у кого-то. В конечном счете, тут много совпадений», — заявил Рон Arizona Republic.

Совпадений слишком много, считают американские СМИ. Очевидно, что «тихие милые Альтеры» хранили много секретов о своей жизни. Например, ФБР и журналисты уже много лет безуспешно пытаются найти детей Джерри и Риты. Известно, что у них были сын Джозеф и дочь Барбара. Они бесследно исчезли. Их ни разу никто не допрашивал после кражи картины.

Знакомые Альтеров рассказывали, что Джозеф был очень похож на отца, а Барбара — на мать. В 1985 году Джозефу Альтеру было 23 года. Это соответствует возрасту, который указали в своих показаниях сотрудники музея. Газета The New York Times выдвинула свою версию. Картину могли украсть дети Джерри и Риты! И родители об этом знали. Кроме того, кража шедевра де Кунинга могла быть не единственной. Отсюда и деньги, оставшиеся на счетах. К тому же непонятно, откуда Альтеры находили средства на свои многочисленные путешествия — 140 стран мира, согласитесь, не шутка. Учитель музыки и логопед вряд ли зарабатывали такие большие деньги. Да и пенсии у них были скромные.

Один из знакомых Джерри и Риты утверждает, что у Джозефа Альтера якобы были проблемы с психикой. В начале 80-х он то и дело куда-то пропадал. Его родители говорили, что сын лечится в клинике. Однако ФБР не смогла найти записи в американских психиатрических клиниках, подтверждающие это. Рон Роузмен ничего не знает о своих двоюродных брате и сестре.

«Фоторобот подозреваемой женщины, описываемой в возрасте 55−60 лет, имеет сходство с мистером Альтером, которому на тот момент было 54. А вот молодой мужчина, описываемый в возрасте 25−30 лет, похож на их сына, Джозефа Альтера, которому тогда было 23», — рассуждает.

Двоих детей пары — Джозефа и Барбару — изданиям найти не удалось. Пара знакомых семьи рассказали NY Times, что у Джозефа были психологические проблемы, и он время от времени попадал в больницы с 1980-х годов.