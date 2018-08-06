Доберман Кендалл Дженнер искусал ребенка (фото)

Шоу-бизнес

Принадлежащая американской супермодели Кендалл Дженнер собака укусила маленького ребенка в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. Как сообщает издание TMZ, девочка сидела вместе с матерью на открытой террасе заведения, когда на нее набросился доберман Дженнер, которая обедала там же.

Укус, к счастью, оказался не слишком сильным. Ребенку оказали медицинскую помощь прямо в ресторане. Мать увела дочку внутрь помещения, где сотрудники приложили к ранке лед. Вернувшись на террасу через несколько минут, женщина не обнаружила Кендалл. 22-летняя модель и ее бойфренд-баскетболист Бен Симмонс спешно расплатились по счету и ретировались до прибытия полиции, даже не поинтересовавшись состоянием ребенка и степенью серьезности причиненной псом травмы. Они также не оставили никакой контактной информации семье пострадавшей.

Кендалл (единоутробная сестра Ким, Кортни и Хлое Кардашьян, а также старшая сестра Кайли Дженнер) недавно выставила у себя в Instagram фото, на котором она загорает в компании своего добермана. В подписи говорится: «Она милая, но может содрать вам лицо». Доберман пинчер считается одной из наиболее злобных пород собак.

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