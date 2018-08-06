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В новом сезоне "Карточного домика" Кремль залили кровью (фото)
Создателям знаменитого сериала «Карточный домик» удалось поразить своих фанатов. В сети появились промокадры нового сезона сериала — на снимках московский Кремль залит кровью.
Авторы сериала намекают, что следующий сезон политической драмы, который выйдет в конце 2018 года, будет посвящен сложным американо-российским отношениям. Российская тема уже всплывала в третьем и четвертом сезонах, где появлялся президент РФ Виктор Петров — хамоватый и крайне отталкивающий персонаж. Развязка интриги «Карточного домика», судя по всему, будет кровавой. Промоснимки с Кремлем сопровождаются подписями-посланиями виртуальному российскому лидеру Петрову: «Президенту Петрову в его затруднительном положении. Мы лгали слишком долго. Мы убийцы».
Американский телесериал «Карточный домик» увидел свет в феврале 2013 года. Главный герой Фрэнк Андервуд, — персонаж Кевина Спейси — прошел путь от конгрессмена до президента США, причем не гнушался использовать для карьерного роста заговоры, интриги и убийства.
После того, как осенью 2017 года Спейси оказался в центре секс-скандала и был обвинен в домогательствах, компания Netflix объявила, что прекращает сотрудничество с актером. Последний, шестой сезон снят без участия Спейси, и главной героиней стала Клэр Андервуд (актриса Робин Райт).
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