Тепло и без сильных осадков: синоптик спрогнозировала погоду на неделю

Общество

Синоптик Наталья Диденко сообщила, в Украину «пожаловал» антициклон Johannes. «При условии господства антициклона, доминирует сухая малооблачная погода. Так будет в Украине во вторник, 7 августа», — заявила она.

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Впрочем, Наталья Диденко не исключила дожди, которые могут пройти местами. Правда, подчеркнула, что это будет не влияние антициклона, а, скорее, локальных условий. «Большая вероятность осадков ближайшей ночью и рано утром во вторник, 7 августа, на юге Украины, днем ​​могут какие-то облака походить и по северным регионам. Но в целом будет сухо и солнечно. Жара продолжается. Особенно на юге и востоке, + 28 + 33 градуса. На остальной территории будет мягче, + 25 + 28 градусов», — прогнозирует Диденко.

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Что же касается погоды в столице, то 7 августа будет очень тепло, но без сильной жары — днем ​​в пределах 27 градусов тепла. «В течение недели существенные осадки — вряд ли. Ведь антициклон, температура воздуха практически без изменений, с незначительными колебаниями», — сообщает синоптик.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптики дали прогноз погоды на август и сообщили, что придет на смену дождям в Украине.