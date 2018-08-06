Виноваты все: названы главные причины жестоких избиений подростками своих сверстников

Украина

Истории с избиениями подростками своих сверстников в Украине далеко не редкость.

Об этом заявила юрист, эксперт-криминолог Анна Маляр, комментируя жуткое избиение группой несовершеннолетних девочки в Одессе.

По ее мнению, в таких ситуациях виноваты все — родители, школа, государство, общество в целом. Как заметила эксперт, преступность несовершеннолетних — это зеркало общества и его ближайшее будущее.

Акцентируя внимание на образовании, Маляр сравнила организацию учебного процесса в общеобразовательной и музыкальной школах.

«В музыкальных школах дети не дерутся, потому что их досуг спланирован родителями, потому что их мировоззрение и круг интересов постоянно расширяется», — заметила Маляр.

Диктует стиль поведения ребенка его ближайшее окружение. Не способствует росту самоуважения и система школьного образования, где заслужить признание в коллективе может только успешный ученик. В результате менее успешные школьники пытаются привлечь к себе внимание любыми доступными способами.

«У нас школы сами провоцируют эти „разборки“, потому что с первого класса их учат не „стучать“ учительнице. Учительница не вмешивается в детские споры. А должно быть наоборот. Учитель должен быть медиатором. Учитель — это, как для взрослых, суд. Лучше же суд чем самосуд. А наших детей постоянно учат самосуду», — рассказала эксперт.

Подробнее о ситуации с избиениями подростками читайте в материале «ФАКТОВ» Бои без правил: почему в Украине подростки издеваются над сверстниками и их за это не наказывают.