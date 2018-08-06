Происшествия

На границе с Украиной застряли более 600 авто: названа причина

В Западном региональном управлении Госпогранслужбы сообщили, что по состоянию на 9.00 понедельника, 6 августа, в пунктах пропуска на границе «застряли» свыше 600 автомобилей. Больше всего — на границе с Польшей.

Так, в пункте пропуска «Устилуг» своей очереди прохождения границы ждали 50 автомобилей, в «Угринив» — 30, в «Грушиве» и «Шегинях» — по 100 автомобилей, а на «Краковце» — 135 авто.

«Из-за поломки на трансформаторной подстанции пункт пропуска в Шегинях частично обесточен. До устранения неисправностей специалистами движение через пункт пропуска замедлено. Просим путешествующих учесть эту информацию при выборе пункта пропуска для пересечения государственной границы», — сообщают в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

А депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич показал, что творилось на украинско-польской границе в ночь на понедельник, 6 августа.

«Пропускные пункты на границе Украины не работали. Никого не пускали в Украину. Ни автобусы, ни легковые. На украинской стороне ничего не объясняют. Поляки говорили, что у украинцев полетели все компьютеры и границу закрыли», — сообщил депутат в социальных сетях и показал фото с двух пунктов пропуска: Равы Руской и Краковца.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», житель Львова выиграл суд у областного главка Государственной миграционной службы (ГМС), по вине которой была сорвана его турпоездка в Египет.