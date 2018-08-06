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В Киеве могут закрыть десятки торговых центров
В Киеве из-за нарушения требований противопожарной безопасности могут закрыть десятки торговых центров. Госслужба по чрезвычайным ситуациям направила в административный суд иски о приостановлении деятельности 33 объектов с массовым скоплением людей.
В перечень объектов, где проверки выявили нарушения, попали торговые центры «Детский мир», Универмаг «Украина», «Элтикс», Универсам «Киев», «Квадрат» на Гната Юры, «New Way», «Sky Mall» и ТЦ «Аркадия».
Также нарушения обнаружились в концертном зале «Нью Фридом», в ряде школ и детсадов, в медучреждениях, в том числе в Киевском онкологическом центре. В Национальном музее народной архитектуры и быта (музей в Пирогове) проверяющие добиваются закрытия отдельного объекта — деревообрабатывающего цеха.
Всего проверками в Киеве были охвачены более 1500 объектов: 350 торговых центров, 100 лечебных заведений, свыше тысячи школ и детских садов. Масштабные выездные инспекции начались после случая в РФ, когда масштабный пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» привел к гибели 60 человек.
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“ — Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»? ”