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Киевлянин отличился «свинским» поведением в супермаркете: в сети волна гнева
Посетитель одного из супермаркетов сети «Novus» в Киеве отличился весьма наглым поведением.
О странных поступках сообщают очевидцы в паблике dtp.kiev.ua.
По словам автора, мужчина выпил сок в магазине и выбросил тару на прилавок, а после покупки бросил чек на пол и спокойно уехал. Отметим, что посетитель приехал на «еврономерах», в связи с чем вокруг этой темы разгорелась дискуссия.
«Ребят, вопрос не в „бляхе“, а то, что машина 20-ти летней давности немецкого производства стала доступна низшему социальному слою и низшему я употребил не в вопросе материальном, а в умственном! Раньше, это ч*о ездило на маршрутке, пьяный в г***о, а теперь в бэхэ. Способ передвижения поменялся, а привычки остались!» — возмутился пользователь Alex Perets.
Некоторые пользователи обратили внимание на отсутствие реакции как со стороны обычных граждан, так и охраны магазина.
«Таких жлобов надо наказывать и говорить с ними можно только на их языке, другого они не понимают, например припарковать машину сзади, чтобы не смог выехать», — предложила Anzhelika Vasilenko.
Ранее группа подростков, не скрываясь, устроила погром в гипермаркете «Ашан», что расположен на той же улице, что и «Novus».
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“ - Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...”