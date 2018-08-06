Стало известно, кто облил кислотой активистку Гандзюк

Происшествия

Ветеран АТО, адвокат Маси Найем сообщил имя человека, облившего в Херсоне кислотой советника мэра города Екатерину Гандзюк. Это — Николай Николаевич Новиков 1978 года рождения, житель Херсона.

На своей страничке в Facebook Маси Найем опубликовал фото подозреваемого. Он также сообщил, что судебное заседание по избранию меры пресечения подозреваемому в совершении преступления против Екатерина Гандзюк перенесли на 13.00 понедельника, 6 августа.

Перенос времени заседания связан с тем, что в суд не явился адвокат подозреваемого. «В 13.00 будет продолжено заседание с адвокатом из системы предоставления бесплатной правовой помощи», — сообщил Маси Найем.

Кстати, вскоре после того, как произошло ЧП с Гандзюк, адвокат опубликовал в соцсетях фоторобот человека, который напал на советника мэра Херсона. За любую информацию, которая бы помогла задержать этого человека, друзья Гандзюк предлагали 100 тысяч гривен.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что основные версии нападения на херсонскую активистку «укладываются в активную гражданскую позицию Екатерины, которая мешала разным чиновникам, бандитам и бизнесменам заниматься незаконными делами, а также внедрять „русский мир“ в Херсонской области».