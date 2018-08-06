На пике своей популярности я похудел на 56 килограммов, — Николай Трубач (фото)

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В 1990-х песню Николая Трубача и Бориса Моисеева «Голубая луна» не пел разве что ленивый. Она стала настоящим хитом. По словам певца, он написал ее буквально за один день, «словно по вдохновению свыше». Впервые «Голубую луну» исполнили на «Песне года», где она произвела настоящий фурор.

Широкая известность пришла к Николаю — нашему соотечественнику родом из Николаева — после исполнения еще одного вокального шедевра — «Щелкунчик», также в творческом дуэте с Борисом Моисеевым. В числе любимых песен публики — «Женская любовь», «Пять минут». Кроме того, с Игорем Сарухановым Трубач записал популярную «Лодочку», а в заглавной композиции альбома Валерия Меладзе «Самба белого мотылька» исполнил партию трубы (собственно, Трубач — творческий псевдоним заслуженного артиста Украины Николая Харьковца).

В его творческой копилке — семь альбомов, роли в кино. Музыкант плодотворно сотрудничает с другими звездами сцены. После перенесенной в прошлом году тяжелой болезни Николай принял решение «остановить безумную гонку за популярностью и жить размеренной жизнью». К радости поклонников артиста, он все же дает сольные концерты. Один из таких состоялся спустя многие годы в Украине. Конкретнее — на новой гастрольной летней площадке морского вокзала в Одессе.

Из аэропорта артист прямиком отправился на знаменитый «Привоз», где приобрел свежих раков.

— Еще — загадал желание, потерев нос самой Тете Соне (скульптурная композиция, установленная «на границе» рыбного корпуса. — Авт.), — признался «ФАКТАМ» Николай. — Одесса — это нечто особенное! А раки напоминают мне о детстве, проведенном здесь неподалеку, в Николаевской области. Тогда я пацаном в перчатках и маске ловил раков буквально ведрами. Помню, старшие рыбаки научили правильному рецепту варки раков: «Как можно больше соли и укропа».

— Вас узнали на «Привозе»?

— Если отвечу четко утвердительно, солгу. Очевидно, время, когда узнавали и любили миллионы, прошло. Впрочем, моя нынешняя, скажем так, «малоузнаваемость» имеет вполне конкретные корни. На самом пике популярности из-за слишком плотного графика, постоянных переездов и гастролей у меня развилась двусторонняя пневмония. Я «таял» буквально на глазах: сильно похудел — до 56 килограммов, что вдвое меньше обычного веса. В общем, было страшное зрелище…

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Медики предпринимали отчаянные усилия, чтобы поставить меня на ноги, но… Состояние мое было просто никаким: не мог не то что работать, петь или играть на трубе, я даже помыться в душе без посторонней помощи был не в состоянии.

— Сейчас, слава Богу, все уже позади!

— Изначально врачи настаивали на удалении одного легкого. Когда б не моя жена, Лена, вероятнее всего, так бы и произошло. Однако Леночка боролась за меня до последнего. Узнавала различные методики лечения, дыхательной гимнастики, доставала дефицитные импортные лекарства… Словом, спасла меня!

Правда, не обошлось без ЧП. На целый год у меня пропал голос. Пришлось делать сложную операцию на голосовых связках. А потом — заново учиться разговаривать и петь…

— Судя по всему, это выходит у вас совсем неплохо. Во всяком случае в Одессе…

— Просто изменился я сам. Очень внимательно отношусь к своему здоровью: не пью, не курю, занимаюсь спортом. Стремлюсь вести активный образ жизни, однако, как только чувствую недомогание, сразу все бросаю и… отдыхаю. В творческом плане — сочиняю много песен для разных исполнителей, снимаюсь в кино. Недавно снялся у самой Аллы Суриковой в новой лирическо-музыкальной комедии, где играл не себя и не музыканта в принципе, а сложного и смешного персонажа. Еще написал книгу, которая вот-вот должна выйти в свет. Не скрою, горд тем, что это первая в истории книга, написанная на основе отправленных эсэмэсок (я общался с женой). Название данного произведения — «Мертвое дело. Живая копейка». Ведь в книге присутствует кое-что из моей биографии. В частности, начало музыкальной карьеры, когда в детстве играл на похоронах… А вообще, это книга-анекдот, она очень смешная!

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— Николай, вы давно не были в Украине. Каковы ощущения?

— Я бы сказал так: ощущение счастливого страха. В Одессе — мой первый сольный концерт в Украине за последние четыре года.

В программе вечера на самой большой летней площадке Украины прозвучали многие хиты Николая Трубача, а также его новые композиции. В частности, из альбома «Квартирник», который артист записал после того, как врачи разрешили ему петь.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что один из наиболее известных голливудских актеров Эрик Робертс побывал в Одессе в качестве специального гостя международного кинофестиваля.