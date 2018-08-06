Гол футболиста сборной Украины помог его клубу стать обладателем Суперкубка Турции (видео)

Спорт

В воскресенье, 5 августа, в Конье на городском стадионе прошел матч за Суперкубок Турции между чемпионом, стамбульским «Галатасараем», и обладателем национального Кубка «Акхисар Беледиеспор».

«Галатасарай» был несомненным фаворитом поединка, но уже в дебюте встречи пропустил — блестяще в штрафной площади соперника разобрался с оппонентами украинец Евгений Селезнев, удачно сыграв на добивании после отскока мяча от стойки. Сравнять счет подопечные Фатиха Терима смогли лишь в концовке основного времени благодаря усилиям Эрена Дердийока. Два экстра-тайма голов не принесли, поэтому победителя пришлось определять в серии пенальти. Девять подряд ударов с 11-метровой отметки (в том числе и в исполнении Селезнева, которого признали лучшим игроком матча — соответствующую награду форвард получил из рук президента федерации футбола Турции Йилдирима Демирорена) оказались точными, а вот Бафетимби Гомиса, пробивавшего десятым, нервы подвели.

В итоге «Акхисар Беледиеспор» (из городка на западе страны с населением менее 100 тысяч человек), который в нынешнем сезоне будет представлять страну в групповом турнире Лиги Европы, сенсационно завоевал Суперкубок Турции. Чемпионат же страны стартует уже на этой неделе — 10 августа сыграют «Анкарагюджю» и «Галатасарай».

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