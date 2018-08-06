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Общество

В Киеве на 20 дней ограничат движение на Южном мосту

13:05 6 августа 2018   35
Знак «Ремонтные работы»
Инф. «ФАКТОВ»

В коммунальной корпорации «Киевавтодор» сообщили о частичном ограничении движения по столичному Южному мосту.

С 8 по 28 августа в связи с капитальным ремонтом деформационных швов на Южном мостовом переходе будет частично ограничено движение транспорта на эстакадном выезде на Южный мост с Надднепрянского шоссе в левой полосе движения.

В «Киевавтодоре» просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтными работами.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Шулявский мост в Киеве закрывают на полтора года. в ближайшее время частичные изменения внесут в организацию движения в данном районе, а затем, как и планировалось, состоится его частичное ограничение.

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