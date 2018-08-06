- 13:52 «Динамо» узнало следующего возможного соперника в Лиге чемпионов
- 13:50 В России на миллионы рублей "кинули" рабочих, построивших стадион к чемпионату мира — 2018
- 13:42 Власти Украины отреагировали на очередное появление Путина в Крыму
- 13:41 Wizz Air запускает четыре новых рейса из Украины
- 13:29 Как из-за курса гривни подорожает бензин: эксперты дали прогноз
- 13:20 Бывший узник Кремля Костенко вернулся в Украину
- 13:19 "Совок" и усталость: названы главные причины массового увольнения украинских военных
- 13:18 В Киеве «на горячем» задержали квартирных воров-иностранцев
- 13:05 В Киеве на 20 дней ограничат движение на Южном мосту
- 13:02 Гол футболиста сборной Украины помог его клубу стать обладателем Суперкубка Турции
В Киеве на 20 дней ограничат движение на Южном мосту
В коммунальной корпорации «Киевавтодор» сообщили о частичном ограничении движения по столичному Южному мосту.
С 8 по 28 августа в связи с капитальным ремонтом деформационных швов на Южном мостовом переходе будет частично ограничено движение транспорта на эстакадном выезде на Южный мост с Надднепрянского шоссе в левой полосе движения.
В «Киевавтодоре» просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтными работами.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Шулявский мост в Киеве закрывают на полтора года. в ближайшее время частичные изменения внесут в организацию движения в данном районе, а затем, как и планировалось, состоится его частичное ограничение.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…”