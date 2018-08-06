Бывший узник Кремля Костенко вернулся в Украину

Украина

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что бывший узник Кремля, который на днях вышел на свободу в России, уже в Украине.

«Как сообщили госсекретарь МИД Андрей Заяц и наши консулы, Александр Костенко вместе с дипломатами пересекли российско-украинскую границу. Планируется, что вечером они будут в Киеве. А в 16.00 часов в МИДе состоится традиционный брифинг, на котором наши дипломаты расскажут о скоординированных усилиях власти и дипкорпуса по защите украинцев, незаконно удерживаемых в России», — сообщила Ирина Геращенко.

Первый вице-спикер подчеркнула, что украинская сторона и в дальнейшем будет делать все для поддержки политузников независимо от их взглядов, убеждений или возможных вопросов к ним со стороны украинских правоохранительных органов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Александр Костенко планировал вернутся в Украину 6−7 августа, если на границе удастся избежать «неприятных сюрпризов». Напомним, что в российские застенки крымчанин попал в 2015 году после того, боец «Беркута», перешедший на службу российским оккупантам в Крыму, заявил, что Костенко бросил в него камень во время Евромайдана в Киеве.