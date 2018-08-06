Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Бывший узник Кремля Костенко вернулся в Украину

13:20 6 августа 2018   415
Узник Кремля Александр Костенко
Инф. «ФАКТОВ»

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что бывший узник Кремля, который на днях вышел на свободу в России, уже в Украине.

«Как сообщили госсекретарь МИД Андрей Заяц и наши консулы, Александр Костенко вместе с дипломатами пересекли российско-украинскую границу. Планируется, что вечером они будут в Киеве. А в 16.00 часов в МИДе состоится традиционный брифинг, на котором наши дипломаты расскажут о скоординированных усилиях власти и дипкорпуса по защите украинцев, незаконно удерживаемых в России», — сообщила Ирина Геращенко.

Первый вице-спикер подчеркнула, что украинская сторона и в дальнейшем будет делать все для поддержки политузников независимо от их взглядов, убеждений или возможных вопросов к ним со стороны украинских правоохранительных органов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Александр Костенко планировал вернутся в Украину 6−7 августа, если на границе удастся избежать «неприятных сюрпризов». Напомним, что в российские застенки крымчанин попал в 2015 году после того, боец «Беркута», перешедший на службу российским оккупантам в Крыму, заявил, что Костенко бросил в него камень во время Евромайдана в Киеве.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины