"Совок" и усталость: названы главные причины массового увольнения украинских военных

Украина

Причины, по которым армию покидают кадровые военнослужащие, далеко не всегда связаны с финансовым обеспечением. Военные, которые собираются расторгнуть или не продлевать контракт в этом году, назвали как минимум пять причин ухода со службы, и финансы — не на первом плане.

Часто поводом вернуться к гражданской жизни становятся «совковые заморочки» армии. Как сообщает Цензор.Нет, военнослужащие жалуются на пресловутую армейскую бюрократию, «работу на бумаге», имитацию бурной деятельности вместо реальных дел и боевой подготовки. Также есть опасения попасть под командование офицеров с выслугой 20−30 лет, не имеющих понятия о войне. «Дело не в деньгах абсолютно. Я просто устал от совка, от бюрократии в» Украинской бумажной армии" — при том, что в нашем батальоне ситуация еще относительно терпима по сравнению с другими", — рассказал один из бойцов 54-го отдельного разведбата.

Второй причиной покинуть службу является ощущение бесправия. Военнослужащим сложно влиять на решение о переводе в другую воинскую часть. Также никто не отменял конфликтов с командованием. Ряд жалоб касается отсутствия социальных гарантий, на которые надеялись бойцы (отпуск для сдачи сессии, помощь в получении жилья).

Многие из тех, кто в свое время пришел в армию во время обострения ситуации на фронте, сейчас решили, что вообще-то не планировали делать карьеру в военной сфере. Отсутствие мотивации оставаться в армии — это третья по счету, но не по значению причина. В той или иной степени на нее ссылается большинство увольняющихся.

Большой комплекс причин можно условно объединить под названиями «Личные обстоятельства» и «Состояние здоровья». Сказываются старые травмы, напоминают о себе хронические проблемы со здоровьем. Кроме того, бойцу могут аукнуться обстоятельства, скрытые от врачей при оформлении в армию.

Напомним, по данным Министерства обороны, за первое полугодие 2018-го из Вооруженных сил Украины уволились 11 тыс. офицеров и контрактников, еще 18 тыс. должны освободиться до конца года.