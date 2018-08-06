Как из-за курса гривни подорожает бензин: эксперты дали прогноз

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Вслед за сжиженным газом возобновился рост цен на основные виды горючего. По данным «Консалтинговой группы А-95», только за прошедшие выходные некоторые автозаправочные сети повысили стоимость литра топлива на 5—50 копеек. При этом с начала месяца средняя по стране стоимость литра горючего выросла на 17 копеек. Сегодня, 6 августа, цена бензина А-95 составляет 29,38 грн, дизтоплива — 27,2 грн, а сжиженного газа — 14,12 грн.

Эксперты считают, что в нынешних финансово-экономических условиях стоимость горючего может еще возрасти.

«В ближайшее время на украинских АЗС бензин может подорожать на 60—70 копеек. Этому будут способствовать два основных фактора. Это рост цен на импортные нефтепродукты, на фоне колебаний на нефтяном рынке. А также падение курса национальной валюты», — заявил директор специальных проектов Научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев.

Специалист напомнил, что курс гривни напрямую влияет на цену топлива, так как импортеры именно по этому курсу приобретают валюту для расчетов с зарубежными поставщиками.

«Только из-за снижения стоимости гривни розничные цены на АЗС могут вырасти на 40—50 копеек за литр. А с учетом того, что в последние недели импортные нефтепродукты на границе подорожали на 2%, то это добавляет еще 20 копеек к розничной цене литра бензина. То есть экономически обоснованным является повышение стоимости топлива где-то на 60—70 копеек уже сегодня», — считает эксперт.

С таким мнением согласился и энергетический эксперт Центра мировой экономики и международных отношений Валентин Землянский. Он отметил, что каждое подорожание доллара на на одну гривню на столько же взвинчивает стоимость литра бензина.

Напомним, что в июле на украинских автозаправках существенно подорожал сжиженный газ. По мнению президента Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Леонида Косянчука, использование вместо бензина сжиженного газа становится экономически невыгодным при цене выше 14,5 гривни за литр. Пока этот предел не достигнут.