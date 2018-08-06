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Украинские теннисистки уступили в финале престижного турнира
Сестры Людмила и Надежда Киченок уступили в финале парного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) с общим призовым фондом 799 тысяч долларов, проходившем в Сан-Хосе (штат Калифорния, США), паре Латиша Чань (Тайвань) / Квета Пешке (Чехия) — 4:6, 1:6.
За участие в решающем матче украинские теннисистки получат 21 330 долларов призовых. Примечательно, что для сестер Киченок это уже второй выход в финал на турнирах WTA в этом году. Правда, ранее они доходили до решающего матча с другими партнершами: Людмила играла в паре с японкой Макото Ниномия в Хобарте (Австралия), а Надежда — вместе с австралийкой Анастасией Родионовой во французском Страсбурге.
Добавлю, что благодаря успешному выступлению в Сан-Хосе сестры улучшили свои позиции в парном рейтинге WTA: Надежда поднялась с 38-го места на 36-е, а Людмила — с 45-го на 39-е.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что одна из лучших теннисисток Украины разоткровенничалась о своих заработках.
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