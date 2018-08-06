Wizz Air запускает четыре новых рейса из Украины

Украина

Компания-лоукостер Wizz Air сообщила о запуске новых маршрутов из Украины. Так, с октября этого года самолеты авиакомпании будут курсировать между Харьковом и польскими городами Гданськ и Вроцлав, а также между Львовом и столицами Литвы Вильнюсом и Словакии Братиславой.

Рейсы из Харькова будут выполняться дважды в неделю — по средам и воскресеньям, а из Львова в Вильнюс — по понедельникам и пятницам. Самолеты между Львовом и Братиславой будут курсировать трижды в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.

Всего компания открывает в октябре 11 маршрутов, стоимость билетов на которые начинается от 9,99 евро.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ирландский лоукостер Ryanair согласовал все слоты с международным аэропортом Борисполь. А «Укрзализныця» закупила 28 новых пассажирских вагонов у Крюковского вагоностроительного завода, которые в ближайшее время начнут курсировать по маршруту Киев-Минск-Вильнюс-Рига.