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Wizz Air запускает четыре новых рейса из Украины
Компания-лоукостер Wizz Air сообщила о запуске новых маршрутов из Украины. Так, с октября этого года самолеты авиакомпании будут курсировать между Харьковом и польскими городами Гданськ и Вроцлав, а также между Львовом и столицами Литвы Вильнюсом и Словакии Братиславой.
Рейсы из Харькова будут выполняться дважды в неделю — по средам и воскресеньям, а из Львова в Вильнюс — по понедельникам и пятницам. Самолеты между Львовом и Братиславой будут курсировать трижды в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.
Всего компания открывает в октябре 11 маршрутов, стоимость билетов на которые начинается от 9,99 евро.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ирландский лоукостер Ryanair согласовал все слоты с международным аэропортом Борисполь. А «Укрзализныця» закупила 28 новых пассажирских вагонов у Крюковского вагоностроительного завода, которые в ближайшее время начнут курсировать по маршруту Киев-Минск-Вильнюс-Рига.
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