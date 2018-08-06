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Власти Украины отреагировали на очередное появление Путина в Крыму
Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом президента РФ Владимира Путина в аннексированный Россией Крым.
Дипломаты считают этот визит, как и любые так называемые поездки российских чиновников во временно оккупированные АР Крым и Севастополь, грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Также представители МИД назвали циничным и демонстративным пренебрежение российской стороной общепризнанных принципов и норм международного права, нарушение обязательств по двусторонним и многосторонним договорам, участниками которых являются Украина и Россия.
Дипломаты напомнили, что АР Крым и г. Севастополь являются неотъемлемой частью Украины в ее международно-признанных границах.
«Это признается всем международным сообществом, которое уже неоднократно давало должные оценки международно-противоправным действиям Российской Федерации путем утверждения соответствующих резолюций ООН, Совета Европы, ОБСЕ, других международных организаций, а также введение санкций против РФ как государства-оккупанта», — добавили во внешнеполитическом ведомстве.
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Напомним, в 2014 году Россия при помощи вооруженных сил аннексировала украинский полуостров Крым. Ни Украина, ни мировое сообщество не признает полуостров территорией России. Недавно власти США заявили, что считали и считают Крым частью Украины.
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