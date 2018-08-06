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«Динамо» узнало следующего возможного соперника в Лиге чемпионов
В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка раунда плей-офф самого престижного клубного турнира Европы — Лиги чемпионов УЕФА.
Киевское «Динамо», которое в третьем квалификационном раунде играет с пражской «Славией», в случае успешного преодоления барьера в виде вице-чемпиона Чехии сыграет на следующей стадии с победителем пары «Стандард» (Льеж, Бельгия) / «Аякс» (Амстердам, Нидерланды). Первый матч пройдет 21 или 22 августа в одной из стран Бенилюкса, ответный — 28 или 29 августа в Киеве или Праге.
Все пары раунда плей-офф, идущих по Пути чемпионов и Пути представителей лиг, выглядят следующим образом:
«Црвена Звезда» (Сербия) / «Спартак» (Трнава, Словакия) — «Зальцбург» (Австрия) / «Шкендия» (Македония)
«Карабах» (Азербайджан) / БАТЭ (Беларусь) — ПСВ (Нидерланды)
«Янг Бойз» (Швейцария) — «Астана» (Казахстан) / «Динамо» (Загреб, Хорватия)
«Мальме» (Швеция) / «Видеотон» (Венгрия) — «Селтик» (Шотландия) / АЕК (Греция)
«Бенфика» (Португалия) / «Фенербахче» (Турция) — ПАОК (Греция) / «Спартак» (Москва, Россия)
«Стандард» (Бельгия) / «Аякс» (Нидерланды) — «Славия» (Прага, Чехия) / «Динамо» (Киев, Украина)
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Славия» — «Динамо».
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“ В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор». ”