«Динамо» узнало следующего возможного соперника в Лиге чемпионов

Спорт

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка раунда плей-офф самого престижного клубного турнира Европы — Лиги чемпионов УЕФА.

Киевское «Динамо», которое в третьем квалификационном раунде играет с пражской «Славией», в случае успешного преодоления барьера в виде вице-чемпиона Чехии сыграет на следующей стадии с победителем пары «Стандард» (Льеж, Бельгия) / «Аякс» (Амстердам, Нидерланды). Первый матч пройдет 21 или 22 августа в одной из стран Бенилюкса, ответный — 28 или 29 августа в Киеве или Праге.

Все пары раунда плей-офф, идущих по Пути чемпионов и Пути представителей лиг, выглядят следующим образом:

«Црвена Звезда» (Сербия) / «Спартак» (Трнава, Словакия) — «Зальцбург» (Австрия) / «Шкендия» (Македония)

«Карабах» (Азербайджан) / БАТЭ (Беларусь) — ПСВ (Нидерланды)

«Янг Бойз» (Швейцария) — «Астана» (Казахстан) / «Динамо» (Загреб, Хорватия)

«Мальме» (Швеция) / «Видеотон» (Венгрия) — «Селтик» (Шотландия) / АЕК (Греция)

«Бенфика» (Португалия) / «Фенербахче» (Турция) — ПАОК (Греция) / «Спартак» (Москва, Россия)

«Стандард» (Бельгия) / «Аякс» (Нидерланды) — «Славия» (Прага, Чехия) / «Динамо» (Киев, Украина)

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Славия» — «Динамо».