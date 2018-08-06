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В России на миллионы рублей "кинули" рабочих, построивших стадион к чемпионату мира — 2018

13:50 6 августа 2018   367
стадион
Инф. «ФАКТОВ»

В России спустя месяц после футбольного чемпионата мира не рассчитались с рабочими, строившими стадионы специально для мундиаля. Так, не получили обещанных денег строители, возводившие арену «Нижний Новгород». Фирма-подрядчик сначала задерживала выплаты, а затем оформила увольнение рабочих якобы по их желанию.

По словам строителей, деньги компания «АСП» им не выплачивает уже полгода. Более того, 29 июня рабочие получили трудовые книжки с надписями «договор расторгнут по инициативе работника», хотя никаких заявлений об увольнении по собственному желанию они не писали. Об этом сообщает Радио Свобода.

Рабочие жалуются, что компания-подрядчик сломала им жизнь, нечем кормить семьи, нет средств на выплату кредитов и погашение долгов.

Стадион в Нижнем Новгороде строился с 2015 по 2018 год. В эксплуатацию спортивная арена на 45 тыс. мест была введена в марте 2018 года. Общая сметная стоимость объекта — 17 млрд рублей (267 млн долларов). На стадионе было сыграно шесть матчей чемпионата мира, в том числе матч одной восьмой финала и четвертьфинальный.

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