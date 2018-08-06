- 15:21 Львовские больницы: еще один пациент выбросился из окна
- 15:15 В Запорожье подросток на чужом авто влетела в машину полиции
- 15:15 Застрявшим на Бали украинским туристам посоветовали не ходить поодиночке
- 15:10 «А за «мусора» — ответишь»: под Одессой полицейский избил молодого человека
- 14:54 Google Maps при отправке геолокации будет прикреплять данные о заряде батареи
- 14:50 В центре Киева вспыхнул масштабный пожар: появились фото и видео
- 14:49 Скончался самый известный шеф-повар в мире
- 14:46 "Яндекс" объяснил, почему Путин врет
- 14:33 Названа дата боя Усик — Беллью
- 14:32 Известный ведущий скрывает свое местонахождение
В России на миллионы рублей "кинули" рабочих, построивших стадион к чемпионату мира — 2018
В России спустя месяц после футбольного чемпионата мира не рассчитались с рабочими, строившими стадионы специально для мундиаля. Так, не получили обещанных денег строители, возводившие арену «Нижний Новгород». Фирма-подрядчик сначала задерживала выплаты, а затем оформила увольнение рабочих якобы по их желанию.
По словам строителей, деньги компания «АСП» им не выплачивает уже полгода. Более того, 29 июня рабочие получили трудовые книжки с надписями «договор расторгнут по инициативе работника», хотя никаких заявлений об увольнении по собственному желанию они не писали. Об этом сообщает Радио Свобода.
Рабочие жалуются, что компания-подрядчик сломала им жизнь, нечем кормить семьи, нет средств на выплату кредитов и погашение долгов.
Стадион в Нижнем Новгороде строился с 2015 по 2018 год. В эксплуатацию спортивная арена на 45 тыс. мест была введена в марте 2018 года. Общая сметная стоимость объекта — 17 млрд рублей (267 млн долларов). На стадионе было сыграно шесть матчей чемпионата мира, в том числе матч одной восьмой финала и четвертьфинальный.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было? ”