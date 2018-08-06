Происшествия

В Одессе враз сгорели семь торговых павильонов (фото)

В ночь на понедельник, 6 сентября, на юго-западе Одессы, на пересечении улицы Левитана и Люстдорфской дороги, наблюдался масштабный пожар.

«В службу спасения „101“ в 23.37 поступило сообщение о возгорании магазина по улице Люстдорфская дорога», — информировали в региональном главке ГСЧС.

Отмечается, что прибывшие менее чем через 10 минут на место ЧП спасатели увидели, что горят цветочный магазин и расположенные рядом торговые павильоны.

«Ликвидировать пожар удалось относительно быстро, однако огонь успел уничтожить семь торговых павильонов на общей площади 150 квадратных метров», — сообщили в ГСЧС.

Причина пожара и причиненный ущерб устанавливаются.

«ФАКТЫ» ранее писали о ряде масштабных пожаров в Одессе. Так, 7 июня, часть города осталась без электричества из-за пожара на электроподстанции. 1 июня горел знаменитый «Привоз».

Ранее, 1 апреля, в Суворовском районе города, на Николаевской дороге, пылали складские помещения одного их предприятий, а 13 апреля сгорел дотла ресторан «Песок».