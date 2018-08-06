Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Известный ведущий скрывает свое местонахождение (фото)

14:32 6 августа 2018   237
съемки шоу
Таисия БАХАРЕВА, «ФАКТЫ»

Канал «1+1» приступил к съемкам нового сезона проекта «Инспектор.Города» с ведущим Владимиром Остапчуком. Вместе с творческой группой Владимир отправился в поездку по Украине, чтобы проверить комфорт и уровень жизни людей.

В новом сезоне «инспектор» не будет проверять города-миллионники, а отправится в шесть сравнительно небольших населенных пунктов. Их названия группа держит в строжайшей тайне. Известно, что там уже работают «тайные агенты» проекта. Съемки нового сезона стартовали с юга Украины.

Мы хотим показать, что в маленьких украинских городах есть такой же потенциал и возможности для развития, как и в мегаполисах, — сказал «ФАКТАМ» Владимир Остапчук. — Мечтаю о том, чтобы внутренний туризм в Украине был настолько же развит, как в Европе. По крайней мере, все природные ресурсы для этого в нашей стране есть.

Как и в минувшем сезоне, объектами инспекций станут питание, медицина, образование, сфера услуг. Проверенные объекты получат таблички «Гордость города» или «Позор города». А спустя месяц съемочная группа «Инспектора» повторно посетит наиболее проблемные учреждения или организации.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Василий Вирастюк получил заманчивое предложение о работе на ТВ.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины