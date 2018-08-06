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Известный ведущий скрывает свое местонахождение (фото)
Канал «1+1» приступил к съемкам нового сезона проекта «Инспектор.Города» с ведущим Владимиром Остапчуком. Вместе с творческой группой Владимир отправился в поездку по Украине, чтобы проверить комфорт и уровень жизни людей.
В новом сезоне «инспектор» не будет проверять города-миллионники, а отправится в шесть сравнительно небольших населенных пунктов. Их названия группа держит в строжайшей тайне. Известно, что там уже работают «тайные агенты» проекта. Съемки нового сезона стартовали с юга Украины.
— Мы хотим показать, что в маленьких украинских городах есть такой же потенциал и возможности для развития, как и в мегаполисах, — сказал «ФАКТАМ» Владимир Остапчук. — Мечтаю о том, чтобы внутренний туризм в Украине был настолько же развит, как в Европе. По крайней мере, все природные ресурсы для этого в нашей стране есть.
Как и в минувшем сезоне, объектами инспекций станут питание, медицина, образование, сфера услуг. Проверенные объекты получат таблички «Гордость города» или «Позор города». А спустя месяц съемочная группа «Инспектора» повторно посетит наиболее проблемные учреждения или организации.
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