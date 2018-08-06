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Названа дата боя Усик — Беллью
Стала известна дата поединка между абсолютным чемпионом мира, обладателем четырех поясов WBC, WBA, WBO и IBF непобедимым украинцем Александром Усиком (15 побед, 11 из них — нокаутом) и Тони Беллью из Великобритании (30 побед, 20 из них — нокаутом, 2 поражения, 1 ничья).
«Бой состоится 10 ноября. В один день с поединком между Дэниелом Джейкобсом и Сергеем Деревянченко», — сказал промоутер британского боксера Эдди Хирн в эфире телеканала IFL TV.
Напомню, что Усик бросил вызов Беллью сразу после завершения финала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против Мурата Гассиева, по итогам которого украинец стал обладателем трофея Мохаммеда Али. Британец и его представители довольно быстро отреагировали на заявление Александра, и за две недели детали предстоящего боя были улажены.
Добавлю, что открытым остается вопрос места проведения поединка. Одним из наиболее вероятных вариантов называется O2 Arena в Лондоне.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Усик после победы над Гассиевым встретился в Киеве с фанатами.
Фото Вальдемара Горлушко \ K2 Promotions Ukraine
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